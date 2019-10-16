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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ послабив гривню на 25 копійок

Нацбанк України встановив на середу, 16 жовтня, офіційний курс гривні до долара на рівні 24,78грн/$.

Гривня і долар

НБУ послабив гривню майже на 25 копійок.

На 16 жовтня курс гривні становить 24,7858 грн/$ проти 24,5380 грн/$ 15 жовтня.

Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз НБУ, уряду та експертів

При цьому євро подорожчав на 19 копійок – 27,3369 грн проти 27,0213 грн.

До слова, раніше Факти ICTV писали, яким буде курс гривні до 2022 року.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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