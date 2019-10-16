Нацбанк України встановив на середу, 16 жовтня, офіційний курс гривні до долара на рівні 24,78грн/$.
НБУ послабив гривню майже на 25 копійок.
На 16 жовтня курс гривні становить 24,7858 грн/$ проти 24,5380 грн/$ 15 жовтня.
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При цьому євро подорожчав на 19 копійок – 27,3369 грн проти 27,0213 грн.
До слова, раніше Факти ICTV писали, яким буде курс гривні до 2022 року.
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