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Факти / Україна

Луценко про справу НАБУ проти нього: Видали блоху за мамонта

Юрій Луценко пояснив, про що йдеться у кримінальному провадженні НАБУ проти нього.

Луценко про справу НАБУ проти нього: Видали блоху за мамонта

Колишній генпрокурор Юрій Луценко пояснив, що НАБУ відкрила проти нього справу, тому що він нібито не виніс догану своєму заступнику.

Про це Луценко написав у Facebook, зіронізувавши, що “це масштабна справа”.

– Звичка моїх опонентів шукати бліх і видавати їх за мамонта – незмінна.

Читайте: Після звернення Зеленського НАБУ зареєструвало понад 1,7 тис. справ

Раніше у НАБУ на запити ЗМІ повідомили, що детективи розслідують можливе вчинення генеральним прокурором України кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем).

Нагадаємо, 11 вересня НАБУ зареєструвало провадження за фактом можливого кримінального правопорушення п’ятим президентом України Петром Порошенком та екс-главою МЗС Павлом Клімкіним.

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