У новому звіті Міжнародний валютний фонд вивів Україну з групи країн СНД та вніс до групи країн Європи, що розвиваються.
Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила про важливу зміну для України – МВФ вивів країну з групи СНД.
Водночас Україну внесено до Emerging and Developing Europe, тобто групи країн Європи, що розвиваються.
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– Важлива для нас зміна в розподілі на групи в новому звіті МВФ: група CIS/СНД нарешті припинена, Україна – в групі Emerging and Developing Europe, – наголосила Маркарова.
До слова, у звіті World Economic Outlook Reports МВФ також покращив прогноз зростання ВВП України в 2019 році – з 2,7% до 3%.
Джерело: Оксана Маркарова
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