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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ вніс Україну до групи країн Європи, що розвиваються

У новому звіті Міжнародний валютний фонд вивів Україну з групи країн СНД та вніс до групи країн Європи, що розвиваються.

Україна ЄС

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила про важливу зміну для України – МВФ вивів країну з групи СНД.

Водночас Україну внесено до Emerging and Developing Europe, тобто групи країн Європи, що розвиваються.

Читайте: Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України до 2021 року

– Важлива для нас зміна в розподілі на групи в новому звіті МВФ: група CIS/СНД нарешті припинена, Україна – в групі Emerging and Developing Europe, – наголосила Маркарова.

До слова, у звіті World Economic Outlook Reports МВФ також покращив прогноз зростання ВВП України в 2019 році – з 2,7% до 3%.

Джерело: Оксана Маркарова

Фото: Dreamstime

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