Нафтогаз знизить ціну на газ для населення у жовтні на 4,9%.

Ціна за тисячу кубометрів газу без податків та нарахувань надбавок газозбутових компаній у жовтні становитиме 4272,76 грн, що на 4,9% нижче, ніж у вересні.

До слова, у послузі Газовий запас, за умовами якої споживачі купували газ за літньою ціною для використання під час опалювального сезону, закріплена вартість газу на рівні 4874,42 грн за тисячу кубометрів

Встановлена на жовтень ціна газу майже на 602 грн менше.

Тому, за умовами пропозиції, у жовтні споживачам запропонують оплатити газ за нижчою, регульованою ціною.

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Крім того, якщо споживачі не використають за зимовий сезон весь передплачений обсяг газу, то залишок коштів повернуть на їхній рахунок у повному обсязі.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Україна за рік скоротила споживання газу на 7%.

Джерело: Нафтогаз