Президент України Володимир Зеленський розповів, що в Золотому і Петрівському вже два дні тиші, але необхідно дочекатися семи днів.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на ділянках для розведення сил на Донбасі вже два дні дотримується режим тиші.

– Ми будемо чекати семи днів тиші. Для нас показником є ​​ОБСЄ, яке має сказати, що так, сім днів не було обстрілів. На сьогодні я знаю, що два дні вже у нас тиша. Будемо вірити, будемо чекати, що сім днів буде тиша, і тоді ми можемо говорити про відвід, – заявив гарант.

Читайте: Зеленський розпочав візит до Латвії: з ким зустрінеться президент України

Він підкреслив, що йдеться саме про Золоте і Петрівське.

Раніше Факти ICTV писали, що 14 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав передову під час робочої поїздки у Донецьку область.