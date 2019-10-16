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Факти / Україна

Зеленський розпочав візит до Латвії: з ким зустрінеться президент України

16 жовтня президент Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Латвії.

Володимир Зеленський

З’явилася програма зустрічей президента Володимира Зеленського під час його візиту в Латвію, який розпочався 16 жовтня.

Заплановані зустрічі глави України з:

  • президентом Латвії Егілсом Левітсом;
  • прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем;
  • спікером Сейму Латвії Інарою Мурнієце;

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Під час перебування в Ризі Зеленський має провести зустріч з представниками  української громади.

До слова, екс-посол України в США Валерій Чалий розповів, що з розмови Володимира Зеленського і американського президента Дональда Трампа не знімали гриф секретності.

Відео: Офіс президента

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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