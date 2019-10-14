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Факти / Україна

Зеленський відвідав передову та ознайомився з ситуацією в зоні ООС

14 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав передову під час робочої поїздки у Донецьку область.

Володимир Зеленський на Донбасі

Президент Володимир Зеленський провів робочу поїздку у Донецьку область. Він відвідав передову та ознайомився з ситуацію в зоні ООС на лінії зіткнення.

Президент також мав можливість побачити умови проживання і несення служби українськими військовими на передовій.

Глава України з власної ініціативи вручив п’ятьом бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Схід державні нагороди.

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Крім того, Зеленський виступив перед військовослужбовцями і привітав їх з Днем захисника України.

Президент заявив, що з початку збройної агресії Росії загинули тисячі українців, які відстоювали свободу країни.

– Сьогодні я не хочу говорити багато. Бо, власне, єдине, що сьогодні повинен сказати і президент, і кожен українець – це просто дякую. За вашу відвагу і доблесть. За характер, за дух, за волю, за витримку. За мирний сон в українських містах і селах. За те, що тримаєте небо, – підсумував глава держави.

  • Володимир Зеленський
  • Володимир Зеленський
  • Володимир Зеленський
  • Володимир Зеленський
Зеленський відвідав передову та ознайомився з ситуацією в зоні ООС / 2 фотографии

До слова, Володимир Зеленський і його дружина Олена вшанували пам’ять воїнів, які загинули за єдність України.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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