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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця запустить ще один потяг в аеропорт Бориспіль

До кінця 2019 року Укрзалізниця запустить новий потяг на маршрут Київ – аеропорт Бориспіль.

потяг

Новий потяг українського виробництва на маршруті Київ Пасажирський – аеропорт Бориспіль робитиме зупинку на станції Видубичі.

Наразі триває її реконструкція, яку обіцяють закінчити до кінця року.

За словами очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова, завдяки введенню нового маршруту збільшиться кількість рейсів і пасажиропотік.

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Євген Кравцов також додав, що проект Kyiv Boryspil Express користується великою популярністю.

Наразі він перевозить більше 3 тис. пасажирів на добу.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що з Києва до Херсона запустять ще один потяг Інтерсіті.

Фото: Укрзалізниця

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