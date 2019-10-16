До кінця 2019 року Укрзалізниця запустить новий потяг на маршрут Київ – аеропорт Бориспіль.
Новий потяг українського виробництва на маршруті Київ Пасажирський – аеропорт Бориспіль робитиме зупинку на станції Видубичі.
Наразі триває її реконструкція, яку обіцяють закінчити до кінця року.
За словами очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова, завдяки введенню нового маршруту збільшиться кількість рейсів і пасажиропотік.
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Євген Кравцов також додав, що проект Kyiv Boryspil Express користується великою популярністю.
Наразі він перевозить більше 3 тис. пасажирів на добу.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що з Києва до Херсона запустять ще один потяг Інтерсіті.
Фото: Укрзалізниця
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