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Факти / Україна

ЄС зацікавлений у зміцненні України – Могеріні

Одним з пріоритетів Євросоюзу та однією з основних ідей Глобальної стратегії зовнішньої політики є зміцнення України.

Федеріка Могеріні

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні розповіла, що у Євросоюзі почали більше усвідомлювати, що немає суперечності або змагання між національним інтересом окремих країн Європи та колективними інтересами.

За її словами, одна з основних ідей Глобальної стратегії зовнішньої політики і колективний інтерес – зміцнення України.

– Збереження ядерної угоди з Іраном є колективним європейським інтересом, а також національним інтересом кожної європейської країни. І те ж саме вірно для зростання в Африці або для стійкості України, – сказала Могеріні.

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Високий представник Євросоюзу додала, що найкращим прикладом концепції стійкості є взаємодія з Україною.

До слова, Федеріка Могеріні заявила, що Україна має задовільні плани щодо реформ і врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: Європейська служба зовнішніх дій

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