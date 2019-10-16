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Факти / Україна / Політика

Захист бізнесу в Україні – Кабмін створив спеціальну комісію

Кабінет міністрів України створив комісію із захисту бізнесу.

Захист бізнесу в Україні – Кабмін створив спеціальну комісію

Кабмін створив спеціальну комісію, яка займається захистом українського бізнесу.

– До нас часто звертаються представники бізнесу, що хтось когось страхає, вимагає хабара. У мене велике прохання. Нам знадобиться ще деякий час, щоб замінити всіх негідників і корупціонерів на державних посадах. Будь ласка, не бійтеся, звертайтеся до нас, розповідайте про ці випадки, – повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Читайте: Гончарук вдруге за тиждень збере Кабмін

За його словами, новий орган дасть змогу адмініструвати інформацію, яка надходить від бізнесу.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні можуть дозволити ліквідацію ФОПів без штрафів за несплату єдиного соцвнеску.

Фото: Урядовий портал

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