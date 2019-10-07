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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ліквідація ФОП без штрафів за несплату ЄСВ – законопроект у Раді

В Україні можуть дозволити ліквідацію ФОПів без штрафів за несплату єдиного соцвнеску.

Ліквідація ФОП без штрафів за несплату ЄСВ – законопроект у Раді

У Верховну Раду внесено законопроект, що пропонує дозволити ліквідацію ФОПів (фізосіб-підприємців), які фактично не здійснюють діяльність і не отримують прибуток, без стягнення з них штрафів за несплату єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Проект закону подав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У пояснювальній записці йдеться, що до значної кількості самозайнятих осіб та ФОПів в Україні застосовують несправедливі штрафні санкції за несплату ЄСВ за періоди, протягом яких вони не отримували доходи.

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Чинний закон України зобов’язує таких підприємців сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі не менше, ніж мінімальний страховий внесок у розрахунку на місяць.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова назвала малий та мікробізнес пріоритетами уряду.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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