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Факти / Україна

Зеленський назвав умови імплементації формули Штайнмаєра

Президенти України Володимир Зеленський назвав умови імплементації формули Штайнмаєра в новий закон про особливий статус Донбасу.

Зеленський назвав умови імплементації формули Штайнмаєра

Президенти України Володимир Зеленський зазначив, що про імплементацію формули Штайнмаєра в новий закон про особливий статус Донбасу можна буде говорити після виконання низки умов.

– Формула Штайнмаєра, єдине, що вона регулює, – це закон про особливий статус Донбасу. У нас цей закон діє до 31 грудня цього року, а потім він перестає діяти, – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що формула Штайнмаєра буде імплементована в новий закон про особливий статус у тому випадку, якщо сторони під час зустрічі у нормандському форматі домовляться щодо подальшого мирного врегулювання на Донбасі.

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– Закон про особовий статус ми будемо обговорювати саме в тому органі, який ухвалює будь-які закони, – це парламент. Поки що зарано говорити про ці кроки. Перші кроки – це припинення вогню, обмін полоненими. Другий крок – це розведення сил, – додав Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що 14 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав передову під час робочої поїздки у Донецьку область.

Фото: Офіс Президента

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