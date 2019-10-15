Україна не давала офіційної згоди на публікацію владою США стенограми телефонної розмови між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.
Колишній посол України в США Валерій Чалий пояснив, що телефонні розмови мають певний обмежений доступ.
– У Сполучених Штатах це дуже чітко регламентується: ви це бачили на прикладі останнього скандалу, в якому йшлося про надвисокий ступінь секретності.
В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти всі грифи, — зазначив екс-посол.
Читайте: Стенограма розмови Зеленського і Трампа: 5 головних тем
Чалий додав, що, наскільки він розуміє, подібна процедура зняття секретності в Україні не проводилися.
Нагадаємо, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Факти ICTV пропонують повний переклад розшифровки переговорів.