Звільнені з російського полону моряки пройдуть лікування і реабілітацію в Латвії.

Володимир Зеленський за підсумками переговорів з латвійським президентом Егілсом Левітсом заявив, що звільнені моряки проходитимуть лікування і реабілітацію в Латвії.

– Надзвичайно важливою для нас є допомога в гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних установах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, та організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків внаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію і лікування українських моряків, які повернулися з полону, – сказав президент України.

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Зеленський подякував Левітсону за сприяння у впровадженні європейських стандартів в Україні на основі Угоди про асоціацію з ЄС і за допомогу в реформуванні ЗСУ зі стандартами НАТО.

Україна і Латвія домовилися про продовження скоординованої взаємодії в міжнародних інституціях

Президент зазначив, що країни поглиблюватимуть взаємодію в цих напрямках.

Нагадаємо, звільненим з російського полону морякам купили квартири в одному будинку в Одесі.