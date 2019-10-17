Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, який передбачає перевірку одержувачів соціальних виплат.

За закон №1231 Про верифікацію і моніторинг державних виплат проголосували 249 народних депутатів.

Відтепер державні органи зможуть перевіряти реальний матеріальний стан отримувачів субсидій та інших допоміжних виплат від держави.

Перевірятимуть як під час подачі документів, так і під час отримання соцвиплат або після завершення періоду отримання.

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Під перевірку потраплять українці, які отримують:

пенсію, пільги, субсидії, стипендії;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

Інформацію про порушення передаватимуть органу, який проводить виплату. Після цього її знову перевірятимуть і ухвалюватимуть рішення про те, чи дійсно гроші платили незаконно.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Мінсоцполітики перегляне виплати на дітей.