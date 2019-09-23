Пріоритетами у реформуванні Міноборони України є зміна структури відомства та впровадження низки законодавчих ініціатив.

Увагу під час реформування Міноборони зосередять на приведенні системи управління ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО, а також на змінах у самій структурі відомства.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі з канадською делегацією.

– Пріоритетами в діяльності Міноборони поки є необхідність перегляду стратегічних оборонних документів, зміна структури та функціоналу оборонного відомства, внесення змін і впровадження законодавчих ініціатив, таких як закон про військову поліцію, – йдеться у повідомленні.

Окрему увагу приділили обговоренню співпраці з реформування системи освіти і підготовки особового складу ЗСУ.

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Зазначили необхідність подальшого посилення співпраці та залучення іноземних експертів до пріоритетних напрямів реформування Міноборони України.

У свою чергу, посол Канади в Україні наголосив на необхідності продовження та посилення військової співпраці між двома країнами.

До речі, план оборони України зараз розробляється і буде представлений у 2020 році.