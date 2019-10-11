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Факти / Україна

Більша частина оборонного замовлення буде розсекречена – Загороднюк

Більшу частину державного оборонного замовлення буде розсекречено.

Більша частина оборонного замовлення буде розсекречена – Загороднюк

Про те, що більшу частину державного оборонного замовлення буде розсекречено заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

– Якась частина державного оборонного замовлення повинна бути закритою – не все ми можемо публікувати, але всі побачать, як розвивається армія, куди спрямовуються кошти і як формуються ціни, – сказав Загороднюк.

За його словами, потрібно створювати гідну конкуренцію державному Укроборонпрому. І це можуть зробити приватні компанії.

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– Це має бути абсолютно відкрита процедура, що дозволить приватним компаніям брати участь в державному оборонному замовленні. Ми покладаємо великі надії на Укроборонпром. У той же час приватні компанії мають складати конкуренцію Укроборонпрому для того, щоб концерн змінювався і швидше реагував на наші замовлення, – додав він.

У планах Міноборони є закупівлі іноземного озброєння, оскільки багато зразків сьогоднішнього озброєння фізично і морально застаріли.

До речі, Загороднюк назвав пріоритети у реформуванні Міноборони.

Джерело: Кабмін

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