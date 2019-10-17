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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання України

Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання України на 2020 рік з 3% до 3,7%.

Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання України

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання України на 2020 рік до 3,7%.

За його словами, прогноз Світового банку збігається з прогнозом міністерства економіки.

– Ми також маємо більш оптимістичний сценарій в 4,8%, за умови успішного проведення програми уряду і зміни бізнес-клімату в Україні на краще. Це означає створення умов для захисту прав власності, лібералізація ринків, судова реформа, якісна робота правоохоронних органів, віддаленість олігархів і зацікавлених сторін в уряді і політиків, тощо, – сказав він.

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Милованов додав, що Україна є однією з небагатьох країн, для яких прогноз був переглянутий в позитивну сторону.

– Більшість інших країн сповільнюються, а не прискорюються, – зазначив міністр.


Нагадаємо 24 вересня Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України до 2021 року.

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