PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Закон про люстрацію порушує права чиновників – ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини постановив, що український закон про люстрацію порушує права, оскільки стосується занадто широкого кола осіб.

Суд

ЄСПЛ не ставить під сумнів, що за часів четвертого президента України Віктора Януковича спостерігалися значні виклики перед системою державної служби та демократичного врядування.

Проте закон України Про очищення влади порушує права певних посадових осіб, адже застосовується до тих, хто займав посади на держслужбі протягом більш ніж року за часів Януковича.

Також під дію закону підпадають особи, які до 1991 року займали посади у Комуністичній партії.

Читайте: Балух подасть позов проти Росії в ЄСПЛ

Таким чином під час люстрації не зважали на роль окремих осіб і те, чи були вони пов’язані з недемократичною діяльністю, яка мала місце за президентства Януковича.

Суд вважає, що український закон відрізняється від процедур люстрації в інших країнах, які були більш вузьконаправленими.

Тепер Україна має сплатити €5 тис. кожному з п’яти заявників.

До слова, західні партнери України закликають переглянути закон про судову реформу, який ухвалили 16 жовтня.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Руслан Стефанчук
Для нас немає різниці свій чи чужий – Стефанчук про люстрацію
Слуга народу
У Слузі народу готові люструвати Данилюка і Абромавічуса
Розширення люстрації: посли G7 розкритикували ідею Зеленського
Розширення люстрації: посли G7 розкритикували ідею Зеленського
Люстрація в Україні – серйозна загроза для зростання демократичних інституцій
Люстрація в Україні – серйозна загроза для зростання демократичних інституцій
гройсман
Гройсман сказав, навіщо Зеленський вніс закон про люстрацію
Люстрація топ-чиновників: законопроект Зеленського вже в Раді (ДОКУМЕНТ)
Люстрація топ-чиновників: законопроект Зеленського вже в Раді (ДОКУМЕНТ)
люстрация в украине
Люстрація в Україні: що це і які чиновники під неї підпадають
Руслан Стефанчук
Люстрація торкнеться і президентської команди – Стефанчук
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка