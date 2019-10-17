Європейський суд з прав людини постановив, що український закон про люстрацію порушує права, оскільки стосується занадто широкого кола осіб.

ЄСПЛ не ставить під сумнів, що за часів четвертого президента України Віктора Януковича спостерігалися значні виклики перед системою державної служби та демократичного врядування.

Проте закон України Про очищення влади порушує права певних посадових осіб, адже застосовується до тих, хто займав посади на держслужбі протягом більш ніж року за часів Януковича.

Також під дію закону підпадають особи, які до 1991 року займали посади у Комуністичній партії.

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Таким чином під час люстрації не зважали на роль окремих осіб і те, чи були вони пов’язані з недемократичною діяльністю, яка мала місце за президентства Януковича.

Суд вважає, що український закон відрізняється від процедур люстрації в інших країнах, які були більш вузьконаправленими.

Тепер Україна має сплатити €5 тис. кожному з п’яти заявників.

До слова, західні партнери України закликають переглянути закон про судову реформу, який ухвалили 16 жовтня.