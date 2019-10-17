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Захід закликає переглянути закон Зеленського про судову реформу (ДОКУМЕНТ)

Німеччина, Велика Британія, Канада, Євросоюз і гендиректор Європейського банку реконструкції і розвитку закликали Верховну Раду переглянути ухвалений закон про судову реформу.

судова реформа

Дипломати відправили відповідний лист голові парламенту Дмитру Разумкову, прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, голові Офісу президента Андрію Богдану і генпрокурору Руслану Рябошапці.

В ухваленому президентському законі про судову реформу їх непокоїть, зокрема, повторний відбір суддів Верховного суду та їхнє скорочення без зрозумілої процедури і з незрозумілими термінами.

На думку дипломатів, таке скорочення повинне відбуватися тільки після перегляду норм юрисдикції суду і укомплектування належним штатом судів нижчих інстанцій.

Захід закликає переглянути закон Зеленського про судову реформу (ДОКУМЕНТ) / 3 фотографии

Читайте: Cудова реформа Зеленського – ключові тези закону

Крім того, непокоїть підпорядкування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищій раді правосуддя, яку поки не реформовано.

Також європейські дипломати стурбовані повноваженням комісій.

Нагадаємо, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про судову реформу Володимира Зеленського.

Джерело: Судово-юридична газета

Фото: Dreamstime

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