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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Бюджет-2020 ухвалено у першому читанні

Верховна Рада 18 жовтня ухвалила бюджет-2020  у першому читанні.

Бюджет-2020 ухвалено у першому читанні

Бюджет на 2020 рік ухвалено в першому читанні Верховною Радою 18 жовтня.

Підтримали відповідний законопроект №2000 255 народних депутатів.

Проект закону зустрів критику під час його обговорення. На думку народних обранців, у проекті бюджету закладено низькі соціальні стандарти та темпи економічного зростання.

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Зі свого боку в Кабміні запевнили, що проголосований депутатами бюджет розрахували на макроекономічному прогнозі, який склали ще весною 2019 року. Після затвердження нового макроекономічного прогнозу показники у бюджеті обіцяють переглянути.

Серед основних видатків, які виділяються з бюджету України на 2020 рік:

  • державна безпека і оборона – 245 млрд грн;
  • освіта – 136,4 млрд грн;
  • охорона здоров’я – 108 млрд грн;
  • культура та інформаційна сфера – 8,6 млрд грн;
  • дорожня інфраструктура – 74,4 млрд грн;
  • державний фонд регіонального розвитку – 9,5 млрд грн.

Попри значні витрати на державний борг, пропонується підвищити прожитковий мінімум в Україні.

бюджет 2020 прожитковий мінімум

Фото: Dreamstime

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