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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гроші шахтарям і на доступне житло: Кабмін передав до Ради зміни до держбюджету-2019

Кабінет міністрів України схвалив та передав до Верховної Ради зміни до державного бюджету на 2019 рік.

Гроші шахтарям і на доступне житло: Кабмін передав до Ради зміни до держбюджету-2019

Верховна Рада отримала схвалені Кабінетом міністрів зміни до державного бюджету України на 2019 рік.

У змінах передбачене зниження плану доходів держбюджету на 20,4 млрд грн через скорочення планових надходжень з ПДВ на імпортні товари і ввізного мита внаслідок зміцнення гривні до долара США і євро. Водночас, зниження доходів збалансовано скороченням плану витрат на обслуговування держборгу на 21,6 млрд грн.

Проект змін, окрім іншого, передбачає збільшення на 1 млрд грн видатків на вугільні шахти, а також на 1,4 млрд грн видатків на нацбезпеку і оборону. Крім того, додатково має збільшитися резервний фонд для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – на 500 млн грн.

Також підвищується фінансування соцзахисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 354,6 млн грн, заходів з реабілітації осіб з інвалідністю – на 787 млн грн.

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Проект передбачає збільшення видатків держпідтримки будівництва доступного житла на 300 млн грн. Також збільшаться видатки на надання пільгового довгострокового держкредиту внутрішньо переміщеним особам та учасникам проведення АТО або ООС на придбання житла – на 200 млн грн.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали найважливіші показники бюджету України на 2020 рік.

Джерело: Мінфін

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