До 2 листопада Кабмін подасть на розгляд Верховної Ради проект закону про Державний бюджет на 2020 рік з урахуванням пропозицій парламенту.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що до 2 листопада оновлений проект Держбюджету-2020 буде в парламенті.
– Наше завдання зараз – зрозуміти реалістичні статті доходів та до 2 листопада подати з урахуванням усього того, що ви сказали, нормальний справний документ, який ми зможемо дискутувати до другого читання, – сказав глава уряду в Раді.
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Він пообіцяв врахувати пропозиції, внесені народними депутатами.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект Про Державний бюджет України на 2020 рік.
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