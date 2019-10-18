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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Коли уряд подасть в Раду оновлений держбюджет – дата

До 2 листопада Кабмін подасть на розгляд Верховної Ради проект закону про Державний бюджет на 2020 рік з урахуванням пропозицій парламенту.

Бюджет

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що до 2 листопада оновлений проект Держбюджету-2020 буде в парламенті.

– Наше завдання зараз – зрозуміти реалістичні статті доходів та до 2 листопада подати з урахуванням усього того, що ви сказали, нормальний справний документ, який ми зможемо дискутувати до другого читання, – сказав глава уряду в Раді.

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Він пообіцяв врахувати пропозиції, внесені народними депутатами.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект Про Державний бюджет України на 2020 рік.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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