18 жовтня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розглянув альтернативний проект закону про ринок землі.

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендує парламенту ухвалити законопроект №2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення у першому читанні.

Ним передбачається запобігання концентрації земельних ділянок на рівні громад, а також встановлюється період для участі іноземців у придбанні сільськогосподарських земель.

Однак автор одного з альтернативних проектів законів нардеп Оксана Савчук заявила, що на засіданні комітету ухвалювалося рішення без кількох народних депутатів.

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За її словами, комітет нібито провів засідання без будь-якого попереднього інформування.

До слова, глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що відкриття ринку землі позитивно відіб’ється на економіці України.

Джерело: Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики