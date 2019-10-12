Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів про ефективність ринку землі в Україні.

Голова фракції Слуга народу та народний депутат Давид Арахамія заявив, що ринок землі дозволить отримати швидкий результат для економіки.

– Так, ринок землі – найсильніший допінг в економіку. За різними прогнозами, навіть у випадку найконсервативнішого варіанту відкриття ринку, відбудеться потроєння прямих інвестицій в економіку. Це дозволить і соціальні обов’язки виконувати, і наповнювати місцеві бюджети, – зазначив Арахамія.

Також він зазначив, що право на купівлю землі іноземцями необхідно відкласти через страхи, які панують у суспільстві.

Читайте: Відкриття ринку землі: прогнози світових фінустанов щодо зростання економіки України

– Бачачи, які у людей страхи, варто відкласти ухвалення такого рішення, дати перехідний період. Якщо ви зараз візьмете топ-10 фермерських господарств і запитайте, де немає іноземного володіння, то отримаєте відповідь – нуль. Те саме і в топ-100. Іноземці фактично розпоряджаються землею. Дивно буде робити вигляд, що цього не відбувається. Але треба знайти якісь запобіжники, – заявив політик.

Раніше Факти ICTV писали, яким іноземним компаніям дозволять купити землю.