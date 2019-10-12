PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Найсильніший допінг в економіку – Арахамія про ринок землі

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів про ефективність ринку землі в Україні.

Найсильніший допінг в економіку – Арахамія про ринок землі

Голова фракції Слуга народу та народний депутат Давид Арахамія заявив, що ринок землі дозволить отримати швидкий результат для економіки.

– Так, ринок землі – найсильніший допінг в економіку. За різними прогнозами, навіть у випадку найконсервативнішого варіанту відкриття ринку, відбудеться потроєння прямих інвестицій в економіку. Це дозволить і соціальні обов’язки виконувати, і наповнювати місцеві бюджети, – зазначив Арахамія.

Також він зазначив, що право на купівлю землі іноземцями необхідно відкласти через страхи, які панують у суспільстві.

Читайте: Відкриття ринку землі: прогнози світових фінустанов щодо зростання економіки України

– Бачачи, які у людей страхи, варто відкласти ухвалення такого рішення, дати перехідний період. Якщо ви зараз візьмете топ-10 фермерських господарств і запитайте, де немає іноземного володіння, то отримаєте відповідь – нуль. Те саме і в топ-100. Іноземці фактично розпоряджаються землею. Дивно буде робити вигляд, що цього не відбувається. Але треба знайти якісь запобіжники, – заявив політик.

Раніше Факти ICTV писали, яким іноземним компаніям дозволять купити землю.

Джерело: LB.ua

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ринок землі
Відкриття ринку землі: прогнози світових фінустанов щодо зростання економіки України
Инна Совсун
Коли в Україні зростуть зарплати та пенсії – депутат від Голосу Інна Совсун
ринок землі
Яким іноземним компаніям дозволять купити землю
ринок землі
У Раду подали ще один закон про землю з обмеженнями для іноземців (ДОКУМЕНТ)
В Раду внесли оновлений законопроект про ринок землі
В Раду внесли оновлений законопроект про ринок землі
Земля
Зеленський пропонує відтермінувати допуск іноземців до купівлі землі в Україні
Земля, ринок землі
Втрата врожаю та зниження родючості: хто і як виснажує українські ґрунти
Календар роботи Верховної Ради
Календар роботи Верховної Ради
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка