Протягом найближчих тижнів місія Міжнародного валютного фонду планує повернутися для відновлення роботи в Україні.

Директор Європейського департаменту МВФ Пол Томпсон на прес-конференції підтвердив, що найближчим часом місія Фонду повернеться до Києва.

– Ми маємо намір відправити місію назад до України протягом найближчих декількох тижнів, щоб обговорити деталі важливих реформ, які потрібно провести українському уряду, – наголосив він.

Читайте: МВФ не вимагає підвищити тарифи на газ – Смолій

За його словами, йдеться, зокрема, про відкриття ринку землі та боротьбу з монополіями.

До слова, МВФ вніс Україну в список країн Європи, що розвиваються, і вивів країну з групи СНД.