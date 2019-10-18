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Факти / Україна

Місія МВФ повернеться в Україну за кілька тижнів

Протягом найближчих тижнів місія Міжнародного валютного фонду планує повернутися для відновлення роботи в Україні.

МВФ

Директор Європейського департаменту МВФ Пол Томпсон на прес-конференції підтвердив, що найближчим часом місія Фонду повернеться до Києва.

– Ми маємо намір відправити місію назад до України протягом найближчих декількох тижнів, щоб обговорити деталі важливих реформ, які потрібно провести українському уряду, – наголосив він.

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За його словами, йдеться, зокрема, про відкриття ринку землі та боротьбу з монополіями.

До слова, МВФ вніс Україну в список країн Європи, що розвиваються, і вивів країну з групи СНД.

Фото: Dreamstime

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