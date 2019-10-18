На переговорах України і Міжнародного валютного фонду не обговорюють можливе підвищення ціни на газ.

Глава НБУ Яків Смолій розповів, що українська делегація вже провела зустрічі з главою місії МВФ в Україні Роном ван Рооденом і заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном.

За його словами, на зустрічах не говорять про можливе підвищення цін на газ для населення України.

– Питання ціни на газ не стоїть, оскільки уряд затвердив свого часу постанову, якою регулюються тарифи. Також нинішня ситуація на світовому ринку досить сприятлива, ціни на газ знизилися, – сказав Смолій.

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Глава НБУ додав, що на переговорах з МВФ обговорюють ухвалення проектів законів, про які говорили раніше.

Серед них називають бюджет України на 2020 рік, відкриття ринку землі, відповідальність за незаконне збагачення.

До слова, МВФ вніс Україну в список країн Європи, що розвиваються, і вивів країну з групи СНД.

Джерело: Голос Америки