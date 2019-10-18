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Факти / Україна

Нафтогаз готує новий позов проти Газпрому – Коболєв

У листопаді Газпром отримає новий позов від Нафтогазу на суму більше $11 млрд.

газ

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що проти Газпрому готують новий позов.

– І добре, що 1 листопада ми надішлемо Газпрому наші позовні вимоги на суму більше $11 млрд, що може стати компенсацією за припинення транзиту, – повідомив Вітренко.

Це стало відповіддю на заяву голови Газпрому Олексія Міллера, який говорив, що залагодження судових суперечок з Нафтогазом має бути головною умовою для укладання нового контракту на транзит газу.

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Міллер сказав, що рішення Стокгольмського арбітражу внесло дисбаланс у відносини між компаніями, тому і пропонує варіант списання боргів.

Наразі Газпром має виплатити Україні $2,8 млрд.

До слова, 8 жовтня у Росії знову говорили про те, щоб іще на рік продовжити контракт з Україною на транзит газу.

Джерело: Юрій Вітренко

Джерело: Интерфакс

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