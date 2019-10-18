У Польщі спростували інформацію про те, що імпорт газу в Україну буде збільшено.

Польська компанія Gaz-System S.A. заявила, що зараз газова структура не дозволяє імпортувати в Україну більше 2 млрд кубометрів газу.

Таким чином вона спростувала заяву глави Нафтогазу Андрія Коболєва про можливість збільшити транспортування газу з Польщі до 6,6 млрд кубометрів завдяки трубопроводу-перемичці на компресорній станції Комарно.

– Gaz-System повідомляє, що нинішня газова інфраструктура на польсько-українському кордоні не дозволяє транспортувати з Польщі в Україну такий обсяг газу, – пише прес-служба компанії.

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За інформацією компанії, для того, щоб збільшити транзит газу до 6,6 млрд кубометрів, необхідні додаткові інвестиції в систему Gaz-System, рішення про які буде ухвалено після відповідного економічного аналізу.

До слова, Андрій Коболєв заявив, що Газпром може вийти на ринок України з 1 січня 2020 року.

Джерело: Gaz-System