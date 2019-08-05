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Відокремлення ГТС: ризики та можливості для українського газового ринку

Доля української газо-транспортної системи досі не визначена. Уже з наступного року керувати нею мав би окремий незалежний оператор – саме так газовий ринок працює в Європі.

Та в нас нині є одразу два сценарії реформи. Бачення Кабміну та Нафтогазу розійшлися.

Фахівці ж наголошують, у разі вибору неправильної моделі нового оператора ГТС – українська труба ризикує спорожніти та втратить мільярди доларів.

В Нафтогазі пропонують власний варіант відокремлення ГТС – передачі незалежному системному оператору, якого вже підготували на базі Укртрансгазу. Ця компанія, на відміну від урядового варіанту, вже має всі потрібні ліцензії та кваліфікованих працівників. Тож почати роботу нова структура може одразу з 1 січня.

Право на управління системою новому оператору пропонують передати на правах концесії. Такий варіант відповідає європейській практиці й враховує всі юридичні нюанси. Однак для його реалізації не вистачає підтримки уряду та змін до законодавства.

В Нафтогазі очікують, що вберегти стратегічний національний актив від занепаду допоможе нова Верховна Рада.

Питання анбандлінгу нині вирішують і на рівні Ради нацбезпеки та оборони.

Фахівці сподіваються, що після формування нового уряду, Україна вже остаточно визначиться з моделлю реформи й восени розпочне її реалізацію. Інакше з Нового року наша труба ризикує спорожніти.

Читайте: Втрата Стокгольмського позову і мільярдні збитки  – Коболєв про відділення ГТС за схемою Кабміна

Аби не допустити зупинки транзиту, Україні також варто заручитися підтримкою західних компаній, вважають фахівці. Зокрема допустивши їх до спільного управління новим оператором ГТС. Присутність іноземців спростить перемовини з Газпромом і дозволить зберегти обсяги транзиту. Сама труба при цьому залишиться в держвласності.

Нагадаємо, раніше Андрій Коболєв назвав дату переговорів про транзит газу.

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