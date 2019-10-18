Росія хоче показати поступливість на переговорах з Україною, щоб добитися послаблення санкцій без вирішення конфлікту на Донбасі.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що активність Росії в Європі видає її наміри щодо конфлікту на Донбасі.

Він вважає, що РФ хоче добитися послаблення або скасування санкцій без вирішення зазначеного питання, вдаючи поступливість на переговорах.

Найкраще, що зараз може зробити Україна – добиватися посилення тиску на Росію, якщо вона зірве мирні переговори.

Читайте: Амністії для всіх учасників війни на Донбасі не може бути – Яременко

– Якщо наші міжнародні партнери прагнуть того самого, що і президент Володимир Зеленський, – сповнені смислу мирні переговори, то допомогти йому та Україні зараз можна саме активною дипломатією, – повідомив Яременко.

Голова комітету додав, що Україна може піти на компроміс і понизити градус дискусії в міжнародних організаціях.

До слова, Богдан Яременко сподівається, що на зустрічі у нормандському форматі затвердять дорожню карту щодо мирного процесу на Донбасі.

Джерело: Богдан Яременко

Фото: Богдан Яременко