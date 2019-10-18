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Факти / Україна / Політика

РФ вдає поступливість для послаблення санкцій – Яременко

Росія хоче показати поступливість на переговорах з Україною, щоб добитися послаблення санкцій без вирішення конфлікту на Донбасі.

Богдан Яременко

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що активність Росії в Європі видає її наміри щодо конфлікту на Донбасі.

Він вважає, що РФ хоче добитися послаблення або скасування санкцій без вирішення зазначеного питання, вдаючи поступливість на переговорах.

Найкраще, що зараз може зробити Україна – добиватися посилення тиску на Росію, якщо вона зірве мирні переговори.

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– Якщо наші міжнародні партнери прагнуть того самого, що і президент Володимир Зеленський, – сповнені смислу мирні переговори, то допомогти йому та Україні зараз можна саме активною дипломатією, – повідомив Яременко.

Голова комітету додав, що Україна може піти на компроміс і понизити градус дискусії в міжнародних організаціях.

До слова, Богдан Яременко сподівається, що на зустрічі у нормандському форматі затвердять дорожню карту щодо мирного процесу на Донбасі.

Джерело: Богдан Яременко

Фото: Богдан Яременко

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