Україна повинна розробити закон про підходи до амністії для членів незаконних збройних формувань і примирення з жителями окупованих територій, які не вчиняли тяжких злочинів.

Законопроект про амністію, який існує в Україні, передбачає амністію, недискримінацію і непереслідування для всіх учасників подій на Донбасі.

Але голова Комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко зазначив, що Україна ніколи не піде на амністію.

Ми не можемо відкинути загальний принцип права – незворотність покарання для тих, хто скоїв військові злочини, злочини проти людяності, хто причетний до вбивств і тортур.

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Богдан Яременко зазначив, що в законах про аміністію потрібно чітко встановити правовий статус людей, які залишалися на окупованих територіях, що робити з тими, хто перебував у незаконних збройних формуваннях, але не причетні до вбивств, обстрілу українських територій, тортур, з тими, хто розкаявся.

Можуть бути окремі процедури в українському законодавстві, які передбачатимуть явку з повинною або визнання своєї провини, автоматичне скасування необхідності нести покарання або засудження, – додав Яременко.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що дорожню карту щодо Донбасу можуть затвердити на нормандському саміті.