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Факти / Україна / Політика

Зустріч у нормандському форматі може відбутися в листопаді – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко сподівається на проведення зустрічі нормандської четвірки в листопаді 2019 року.

Зустріч у нормандському форматі може відбутися в листопаді – Пристайко

Зустріч нормандської четвірки у складі України, Росії, Німеччини та Франції, може відбутися наступного місяця.

Президент Володимир Зеленський зараз робить все можливе для проведення зустрічі в нормандському форматі. Ми сподіваємося, що наступного місяця ця зустріч відбудеться, – сказав глава МЗС України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду у парламенті.

Читайте: Зеленський: Не буде розведення – не буде нормандської зустрічі

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що дорожня карта щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі може бути затверджена під час зустрічі у нормандському форматі.

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