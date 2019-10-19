На Олега Гладковського вдягнуть електронний браслет, якщо за нього внесуть заставу.

У разі внесення застави за колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, на нього буде покладено низку обов’язків.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.

За його словами, Гладковський повинен буде повідомляти слідству про місце свого перебування чи його зміну, не залишати територію Київської області, інформувати про те, де він пересувається у межах області, уникати спілкування зі свідками, здати паспорт, а також носити електронний браслет.

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– Таким чином, навіть у разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного та унеможливлення його переховування від органів кримінального переслідування, – заявив Рябошапка.

До слова, захист Гладковського припустив, що заставу за нього внесуть у понеділок вранці.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на два місяці з правом внесення застави.