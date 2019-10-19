Суд заарештував Олега Гладковського на два місяці з правом застави.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському.

За рішенням суду, Гладковського заарештовано на два місяці з правом внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Зі свого боку адвокат екс-чиновника Руслан Волинець повідомив, що захист подаватиме апеляцію.

Як відомо, спеціальна антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі понад 100 млн грн.

Читайте: Доказів достатньо: Рябошапка про підозру Гладковському

Засідання розпочалося о 12 годині на Хрещатику 42 Б, там його адвокат, кілька десятків представників Нацкорпусу. В середині суду перше клопотання, яке подали захисники першого колишнього заступника секретаря РНБО було про те, аби випустити його з клітки, аби він міг сидіти поруч з ними під час судового засідання. І суддя його задовільнив. Після цього була невелика перерва.

Як повідомлялося, співробітники НАБУ затримали Гладковського в аеропорту Бориспіль 17 жовтня.

Пізніше йому повідомили про підозру в тому, що екс-посадовець використав службове становище, щоб отримати неправомірну вигоду структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ Автомобільна компанія Богдан Моторс.