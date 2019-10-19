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Факти / Україна

Суд заарештував Гладковського

Суд заарештував Олега Гладковського на два місяці з правом застави.

Суд заарештував Гладковського

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському.

За рішенням суду, Гладковського заарештовано на два місяці з правом внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Зі свого боку адвокат екс-чиновника Руслан Волинець повідомив, що захист подаватиме апеляцію.

Як відомо, спеціальна антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі понад 100 млн грн.

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Засідання розпочалося о 12 годині на Хрещатику 42 Б, там його адвокат, кілька десятків представників Нацкорпусу. В середині суду перше клопотання, яке подали захисники першого колишнього заступника секретаря  РНБО було про те, аби випустити його з клітки, аби він міг сидіти поруч з ними під час судового засідання. І суддя його задовільнив. Після цього була невелика перерва.

Як повідомлялося, співробітники НАБУ затримали Гладковського в аеропорту Бориспіль 17 жовтня.

Пізніше йому повідомили про підозру в тому, що екс-посадовець використав службове становище, щоб отримати неправомірну вигоду структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ Автомобільна компанія Богдан Моторс.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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