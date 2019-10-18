Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб 18 жовтня повідомити колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало великий обсяг грунтовних доказів, аби повідомити Гладковському про підозру у вчиненні двох злочинів.

– В основі підозри для Гладковського: перше – це порушення антикорупційного законодавства, це неправдиве декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель.

Друге – це використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель. Внаслідок чого власне отримано неправомірну вигоду, – сказав Рябошапка.