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Факти / Україна / Політика

Доказів достатньо: Рябошапка про підозру Гладковському

Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало достатньо доказів, щоб 18 жовтня повідомити колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському про підозру у вчиненні декількох злочинів.

Руслан Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідство зібрало великий обсяг грунтовних доказів, аби повідомити Гладковському про підозру у вчиненні двох злочинів.

– В основі підозри для Гладковського: перше – це порушення антикорупційного законодавства, це неправдиве декларування та порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель.

Друге – це використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель. Внаслідок чого власне отримано неправомірну вигоду, – сказав Рябошапка.

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Генпрокурор повідомив, що інформація, яка була розкрита журналістами щодо розкрадань в оборонному секторі використовувалась під час досудового розслідування.

Як повідомлялося, співробітники НАБУ затримали Гладковського в аеропорту Бориспіль 17 жовтня.

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