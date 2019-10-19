У Верховній Раді зареєстровано законопроект №2287, який передбачає визнання закону Про очищення влади таким, що втратив чинність.

Народний депутат з фракції Слуга народу Максим Бужанський пропонує Верховній Раді визнати таким, що втратив чинність закон Про очищення влади.

Законопроект №2287 вже зареєстрований в парламенті, але поки не оприлюднений.

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Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав люстрацію українських чиновників на підставі існуючого закону порушенням їхніх прав.

Він зобов’язав Україну виплатити компенсації п’яти звільненим чиновникам і визнав закон про люстрацію менш цільовим і вузьким порівняно з процедурами люстрації, введеними в інших державах Центральної та Східної Європи.