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Факти / Україна / Політика

Раді запропонували визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №2287, який передбачає визнання закону Про очищення влади таким, що втратив чинність.

Верховна Рада депутатский портфель

Народний депутат з фракції Слуга народу Максим Бужанський пропонує Верховній Раді визнати таким, що втратив чинність закон Про очищення влади.

Законопроект №2287 вже зареєстрований в парламенті, але поки не оприлюднений.

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Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав люстрацію українських чиновників на підставі існуючого закону порушенням їхніх прав.

Він зобов’язав Україну виплатити компенсації п’яти звільненим чиновникам і визнав закон про люстрацію менш цільовим і вузьким порівняно з процедурами люстрації, введеними в інших державах Центральної та Східної Європи.

Фото: Dreamstime

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