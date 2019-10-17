PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Гладковського затримало НАБУ в аеропорту Бориспіль

Співробітники НАБУ затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського при спробі виїхати з України.

Гладковського затримало НАБУ в аеропорту Бориспіль

Екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського 17 жовтня затримали в аеропорту Бориспіль співробітники Національного антикорупційного бюро України при спробі залишити територію країни.

В НАБУ факт затримання підтвердили.

Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

Інші деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, наприкінці серпня НАБУ відкрило справу проти колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського через можливе недекларуванням доходів на суму понад 4,5 млн грн.

В лютому журналісти з команди BIHUS.info опублікували розслідування, в якому розповіли про розкрадання в оборонному секторі.

Зокрема, мова йде про сина Олега Гладковського – Ігоря Гладковського, який нібито організував контрабанду запчастин з РФ.

Джерело: НАБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Луценко про справу НАБУ проти нього: Видали блоху за мамонта
Луценко про справу НАБУ проти нього: Видали блоху за мамонта
Володимир Зеленський
Після звернення Зеленського НАБУ зареєструвало понад 1,7 тис. справ
Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту
Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту
Максим Микитась
САП готує арешт екс-нардепа Микитася
Каналізація і тротуари: на що скаржилися українці НАБУ після заклику Зеленського
Каналізація і тротуари: на що скаржилися українці НАБУ після заклику Зеленського
Будь ласка, не мовчіть! Зеленський закликав звертатися в НАБУ щодо корупції
Будь ласка, не мовчіть! Зеленський закликав звертатися в НАБУ щодо корупції
Цензурних слів у мене немає: Клімкін про відкриття справи НАБУ проти нього
Цензурних слів у мене немає: Клімкін про відкриття справи НАБУ проти нього
набу
НАБУ відкрило справу проти Порошенка та Клімкіна
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка