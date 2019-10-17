Співробітники НАБУ затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського при спробі виїхати з України.

Екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського 17 жовтня затримали в аеропорту Бориспіль співробітники Національного антикорупційного бюро України при спробі залишити територію країни.

В НАБУ факт затримання підтвердили.

Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

Інші деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, наприкінці серпня НАБУ відкрило справу проти колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського через можливе недекларуванням доходів на суму понад 4,5 млн грн.

В лютому журналісти з команди BIHUS.info опублікували розслідування, в якому розповіли про розкрадання в оборонному секторі.

Зокрема, мова йде про сина Олега Гладковського – Ігоря Гладковського, який нібито організував контрабанду запчастин з РФ.