З вершини Південного мосту в Києві зняли трьох осіб, двоє з яких були неповнолітніми.
Вдень, 19 жовтня, на вершину Південного мосту в Києві залізли троє осіб, в тому числі двоє дітей. Їх помітили столичні поліцейські.
На місце також прибули рятувальники і медики. Знімати людей з мосту довелося за допомогою вантових канатів.
Після того, як руферів зняли, правоохоронці їх затримали. Порушниками виявилися 20-річний хлопець і двоє підлітків 12 і 13 років.
Втілювали мрію: в Києві з Південного мосту зняли трьох осіб / 4 фотографии
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Старший із них поліз на міст нібито заради “втілення мрії” – селфі звідти.
У поліції додали, що на місце довелося викликати батьків затриманих та інспекторів для подальшої роботи з дітьми.
Нагадаємо, в серпні рятувальникам довелося знімати шістьох дітей, які залізли на Північний міст у Києві.
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