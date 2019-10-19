З вершини Південного мосту в Києві зняли трьох осіб, двоє з яких були неповнолітніми.

Вдень, 19 жовтня, на вершину Південного мосту в Києві залізли троє осіб, в тому числі двоє дітей. Їх помітили столичні поліцейські.

На місце також прибули рятувальники і медики. Знімати людей з мосту довелося за допомогою вантових канатів.

Після того, як руферів зняли, правоохоронці їх затримали. Порушниками виявилися 20-річний хлопець і двоє підлітків 12 і 13 років.















Втілювали мрію: в Києві з Південного мосту зняли трьох осіб / 4 фотографии

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Старший із них поліз на міст нібито заради “втілення мрії” – селфі звідти.

У поліції додали, що на місце довелося викликати батьків затриманих та інспекторів для подальшої роботи з дітьми.

Нагадаємо, в серпні рятувальникам довелося знімати шістьох дітей, які залізли на Північний міст у Києві.