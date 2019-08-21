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Факти / Надзвичайні події

У Києві рятувальники зняли шістьох малолітніх руферів з Північного моста

У Києві рятувальникам довелося знімати шістьох дітей, які залізли на Північний міст.

У Києві рятувальники зняли шістьох малолітніх руферів з Північного моста

Київські рятувальники отримали сигнал, що на висоті 100 метрів на Північному мосту знаходяться шестеро дітей.

Щоб відкрити заблоковані двері, які ведуть на сходи, бійці ДСНС використовували бензоріз.

Читайте: У центрі Києва не розминулися Tesla та Range Rover, шестеро постраждалих

Рятувальникам вдалося спустити дітей на землю живими і неушкодженими.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві седан Mercedes на смерть збив дівчину, яка переходила дорогу.

Джерело: ДСНС

Фото: УНІАН

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