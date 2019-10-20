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Факти / Україна / Політика

Наталія Новак стала в.о. голови НАЗК

Кабінет міністрів на засіданні тимчасово поклав виконання обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Наталію Новак.

Наталія Новак стала в.о. голови НАЗК

Під час засідання уряду міністри ухвалили рішення призначити Наталію Новак тимчасовою керівницею Національного агентства з питань запобігання корупції.

Наталія Новак має історичну, юридичну та економічну вищі освіти. Працювала викладачем.

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Тричі обиралася депутатом Київської міської ради, була заступником голови депутатської фракції УДАР. З листопада 2012 — народний депутат Верховної Ради України VII скликання.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка призначив ще одного заступника. Ним став прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Джерело: Урядовий портал

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