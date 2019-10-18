Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив ще одного заступника. Ним став прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Руслан Рябошапка 18 жовтня підписав наказ про призначення Гюндуза Мамедова на посаду заступника генерального прокурора.

До цього, з серпня 2016 року, він був прокурором Автономної Республіки Крим.

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Гюндуз Мамедов – кандидат юридичних наук, має дві вищі освіти (закінчив Одеський державний університет імені Мечнікова та Одеський національний економічний університет).

Пройшов шлях від помічника прокурора до першого заступника прокурора Приморського району Одеси.

Працював в апараті прокуратури Київської області, був начальником слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури.

У липні 2014 року став прокурором Одеси, в грудні 2015 року – заступником прокурора Одеської області.

З серпня 2016 року – прокурор АР Крим.

Нагадаємо, 8 жовтня Руслан Рябошапка призначив екс-першого заступника голови СБУ Віктора Трепака заступником генпрокурора.

Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим