Уряд погодив звільнення з посади голів Київської та Луганської ОДА, та призначення керівників п’ятьох облдержадміністрацій.
Кабмін погодив звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького – з посади голови Луганської ОДА.
Натомість уряд погодив такі призначення:
- голова Київської ОДА Чернишов Олексій Михайлович;
- голова Кіровоградської ОДА Балон Андрій Богданович;
- голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович;
- голова Харківської ОДА Кучер Олексій Володимирович;
- голова Чернігівської ОДА Прокопенко Андрій Леонідович;
Читайте: Апаршин став головою департаменту оборони в Офісі президента
На посаду заступника голови Донецької ОДА затверджено кандидатуру Дениса Клюшнікова, заступника голови Дніпропетровської ОДА – Максима Скрипніка, першим заступника голови Запорізької ОДА – Івана Федорова.
Нагадаємо, Кабмін призначив Наталію Новак в.о. голови НАЗК.