Уряд погодив звільнення з посади голів Київської та Луганської ОДА, та призначення керівників п’ятьох облдержадміністрацій.

Кабмін погодив звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького – з посади голови Луганської ОДА.

Натомість уряд погодив такі призначення:

голова Київської ОДА Чернишов Олексій Михайлович;

Михайлович; голова Кіровоградської ОДА Балон Андрій Богданович;

Богданович; голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович;

Володимирович; голова Харківської ОДА Кучер Олексій Володимирович;

Володимирович; голова Чернігівської ОДА Прокопенко Андрій Леонідович;

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На посаду заступника голови Донецької ОДА затверджено кандидатуру Дениса Клюшнікова, заступника голови Дніпропетровської ОДА – Максима Скрипніка, першим заступника голови Запорізької ОДА – Івана Федорова.

Нагадаємо, Кабмін призначив Наталію Новак в.о. голови НАЗК.