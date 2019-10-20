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Кабмін призначив п’ять голів ОДА, а двох звільнив

Уряд погодив звільнення з посади голів Київської та Луганської ОДА, та призначення керівників п’ятьох облдержадміністрацій.

Кабмін призначив п’ять голів ОДА, а двох звільнив

Кабмін погодив звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА та Віталія Комарницького – з посади голови Луганської ОДА.

Натомість уряд погодив такі призначення:

  • голова Київської ОДА Чернишов Олексій Михайлович;
  • голова Кіровоградської ОДА Балон Андрій Богданович;
  • голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович;
  • голова Харківської ОДА Кучер Олексій Володимирович;
  • голова Чернігівської ОДА Прокопенко Андрій Леонідович;

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На посаду заступника голови Донецької ОДА затверджено кандидатуру Дениса Клюшнікова, заступника голови Дніпропетровської ОДА – Максима Скрипніка, першим заступника голови Запорізької ОДА – Івана Федорова.

Нагадаємо, Кабмін призначив Наталію Новак в.о. голови НАЗК.

Джерело: Урядовий портал

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