Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна узаконити подвійне громадянство.

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає, що Україна має узаконити подвійне громадянство, але не для тих, хто має російський паспорт.

– Ми втратили дуже багато людей. У нас зараз дуже простий вибір: або ми створюємо інструменти та допомагаємо цим людям залишатися українцями, маючи громадянство інших країн, або говоримо їм до побачення, — зазначив посадовець.

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Водночас Кулеба відкидає можливість визнання подвійного громадянства України і Росії.

– Я завжди наголошував, що подвійне громадянство не повинне за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора. Це має бути виняток, на який ми маємо повне право, — підкреслив віцепрем’єр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців.