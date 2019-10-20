Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що перекритий вранці через будівництво Шулявского мосту проспект Перемоги відкриють уже ввечері 20 жовтня.

Прогін нового Шулявського мосту над проспектом Перемоги вже встановлено, тому рух транспорту магістраллю відкриють не вранці 21 жовтня, а сьогодні ввечері.

– Голандські фахівці з’єднують третій прогін з уже встановленими. При зведенні шляхопроводу ми використовуємо новітні технології, що дозволяє у стислі терміни здійснити масштабні роботи. Рух транспорту проспектом Перемоги відкриємо сьогодні ввечері, – запевнив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні.

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Він також показав, на якому етапі наразі будівництво мосту.

Раніше рух транспорту проспектом Перемоги у Києві обмежили на добу – з 20 жовтня до ранку 21 жовтня – у зв’язку із будівництвом Шулявського мосту.

Фото: Віталій Кличко