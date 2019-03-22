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Ремонт Шулявського моста: як обійти пішоходам (КАРТА)

На час реконструкції Шулявсього моста, який перекрили з 16 березня, оприлюднили схему руху для пішоходів.

Ремонт Шулявського моста: як обійти пішоходам (КАРТА)

Схему руху для пішоходів на час ремонту Шулявського шляхопроводу опублікувала дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд.

Зазначається, що це допоможе краще орієнтуватись у тому, як правильно рухатися пішоходам на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана.

Дорожники просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Читайте: Шулявський міст перекрили. Як об’їхати (КАРТА)

Нагадаємо, Шулявський міст закрили на реконструкцію 16 березня. Закінчити роботи обіцяють до кінця поточного року.

Раніше Факти ICTV писали про те, як зміниться рух громадського транспорту на час ремонту Шулявсього шляхопроводу.

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