На час реконструкції Шулявсього моста, який перекрили з 16 березня, оприлюднили схему руху для пішоходів.

Схему руху для пішоходів на час ремонту Шулявського шляхопроводу опублікувала дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд.

Зазначається, що це допоможе краще орієнтуватись у тому, як правильно рухатися пішоходам на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана.

Дорожники просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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Нагадаємо, Шулявський міст закрили на реконструкцію 16 березня. Закінчити роботи обіцяють до кінця поточного року.

Раніше Факти ICTV писали про те, як зміниться рух громадського транспорту на час ремонту Шулявсього шляхопроводу.