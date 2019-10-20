Рух транспорту проспектом Перемоги у Києві обмежили на добу – з 20 жовтня до ранку 21 жовтня – у зв’язку із будівництвом Шулявського мосту.

Перекриття проспекту Перемоги через будівництво Шулявського мосту триватиме орієнтовно з 7.00 20 жовтня до ранку понеділка, 21 жовтня.

КМДА вибачається за тимчасові незручності та дає карту – як об’їхати перекриту ділянку.

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Нагадаємо, Шулявський міст у Києві обіцяють добудувати до кінця грудня 2019 року.

Рух мостом повністю перекрили у березні 2019 року, хоча він обвалився ще 27 лютого 2017 року.