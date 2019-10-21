Наразі якість повітря у Києві знаходиться у межах норми, проте з ситуацією щодо забруднення розбираються.

Показники забрудненого повітря у Києві наразі не є аномальними. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу.

За попередніми даними, якість повітря у межах норми, проте інформацію про його забруднення вже почали перевіряти.

– Офіційного підтвердження та офіційних даних про те, що у нас в Україні щось аномальне коїться з повітрям, у мене немає. Ми зараз розбираємося. І вийдемо з офіційною комунікацією, – сказав прем’єр-міністр.

Читайте: Кліматичні загрози торкнуться більше мільярда осіб до 2050 року – ООН

Гончарук додав, що потрібно розібратися з методологією дослідження, що у ньому оцінювалося, чи справді відповідні картинки були правильно сприйняті.

Забруднення повітря у Києві прокоментував прем’єр-міністр Гончарук

До слова, Олексій Гончарук провів нараду з Мером Києва Віталієм Кличком, під час якої обговорив незаконну надбудову на Майдані Незалежності.