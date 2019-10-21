Студія Квартал 95 не вважає, що коміки повинні вибачатися за скандал із номером про підпал будинку Валерії Гонтаревої.

У студії Квартал 95 прокоментували скандал, який виник через номер, у якому коміки за участю хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

По перше, Квартал 95 заявив, що представники хору імені Верьовки не брали участі у написанні матеріалу.

– Ми вдячні хору імені Верьовки та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці.

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Квартал 95 підкреслив, що гостра сатира щодо політичної ситуації в країні продовжуватиме з’являтися у номерах коміків.

– Наш гумор – наша головна зброя. І поки наша зброя гостра і різка, ми будемо з гордістю займатися своєю справою.

Нагадаємо, Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок Валерії Гонтаревої. В основу лягла народна пісня-Горіла сосна, палала. Пізніше директор хору вибачився перед Гонтаревою.