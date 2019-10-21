PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Скандал із хором Верьовки: Гончарук закликав не змішувати гумор і політику

Коментуючи скандал навколо номера Кварталу 95 за участю хору імені Верьовки про підпал будинку Валерії Гонтаревої, прем’єр Олексій Гончарук закликав не проводити паралелі між гумором та справжньою політикою.

Скандал із хором Верьовки: Гончарук закликав не змішувати гумор і політику

Президент України Володимир Зеленський вживає заходів, щоб розкрити підпал будинку екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої. А номер Кварталу 95 за участю хору імені Верьовки, у якому коміки висміяли цей напад, потрібно розглядати лише як гумор.

Таку думку висловив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– З приводу хору імені Верьовки: з публічної площини – в України багато ворогів, і багато хто намагається подати президента у поганому світлі. Я бачив реакцію президента у зв’язку з пожежею у будинку Гонтаревої. Він як президент України вживає заходів,  щоб розібратися, хто причетний до підпалу. Оця паралель мені здається дуже небезпечною.

Радіти та сміятися з горя когось іншого, я вважаю, є неправильним. Але у світі є багато сатиричних видань, команд, у яких є дуже різний стиль. Тому оцінювати гумор політику – це дурний тон.

У нас демократична держава і кожен має право жартувати, як йому видається. Якщо б це була якась інша команда, а не команда Кварталу 95, то цей би гумор залишився непоміченим. Тому я коментую не сам гумор, а ту паралель, яку йому зараз приписують.

Читайте: Хор Верьовки не повинен відкривати і закривати сесії Ради – Геращенко

У мене немає підстав вважати, що президент радів або легковажно ставився до цього випадку. Правоохоронні органи мають надати цьому випадку найбільше уваги, точно потрібно розібратися, хто винен і як так сталося, що це співпало з візитом місії МВФ, – сказав Гончарук

Нагадаємо, Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок Валерії Гонтаревої. В основу лягла народна пісня-Горіла сосна, палала. Пізніше директор хору вибачився перед Гонтаревою.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Без вибачень: Квартал 95 пояснив скандал із хором Верьовки
Без вибачень: Квартал 95 пояснив скандал із хором Верьовки
Олексій Гончарук
Об’єкти для приватизації визначать до кінця року – Гончарук
хор Веревки
Хор Верьовки: чи можна сміятися над пожежею у Гонтаревої
укрпошта
Укрпошту можуть частково приватизувати через IPO
Скандал навколо хору Верьовки: що відомо, реакція мережі, політиків і уряду
Скандал навколо хору Верьовки: що відомо, реакція мережі, політиків і уряду
Олексій Гончарук
Аномальних показників забруднення повітря у Києві немає – Гончарук
Ірина Геращенко
Хор Верьовки не повинен відкривати і закривати сесії Ради – Геращенко
хор Веревки
Директор хору Верьовки вибачився перед Гонтаревою
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка