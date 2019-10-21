Коментуючи скандал навколо номера Кварталу 95 за участю хору імені Верьовки про підпал будинку Валерії Гонтаревої, прем’єр Олексій Гончарук закликав не проводити паралелі між гумором та справжньою політикою.

Президент України Володимир Зеленський вживає заходів, щоб розкрити підпал будинку екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої. А номер Кварталу 95 за участю хору імені Верьовки, у якому коміки висміяли цей напад, потрібно розглядати лише як гумор.

Таку думку висловив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– З приводу хору імені Верьовки: з публічної площини – в України багато ворогів, і багато хто намагається подати президента у поганому світлі. Я бачив реакцію президента у зв’язку з пожежею у будинку Гонтаревої. Він як президент України вживає заходів, щоб розібратися, хто причетний до підпалу. Оця паралель мені здається дуже небезпечною.

Радіти та сміятися з горя когось іншого, я вважаю, є неправильним. Але у світі є багато сатиричних видань, команд, у яких є дуже різний стиль. Тому оцінювати гумор політику – це дурний тон.

У нас демократична держава і кожен має право жартувати, як йому видається. Якщо б це була якась інша команда, а не команда Кварталу 95, то цей би гумор залишився непоміченим. Тому я коментую не сам гумор, а ту паралель, яку йому зараз приписують.

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У мене немає підстав вважати, що президент радів або легковажно ставився до цього випадку. Правоохоронні органи мають надати цьому випадку найбільше уваги, точно потрібно розібратися, хто винен і як так сталося, що це співпало з візитом місії МВФ, – сказав Гончарук

Нагадаємо, Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок Валерії Гонтаревої. В основу лягла народна пісня-Горіла сосна, палала. Пізніше директор хору вибачився перед Гонтаревою.